رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين

2022/04/27 | 03:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة BNO News نقلا عن اللجنة

الوطنية للرعاية الصحية الصينية برصد

أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8

لدى البشر في الصين.

وتشير الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى

طفل بالغ 4 سنة من العمر في م

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