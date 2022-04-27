ضيق التنفس والتعب أعراض قد تلازم مرضى كوفيد طويل الأمد لمدة عام

2022/04/27 | 04:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طويلة عن COVID أن ستة من كل

عشرة أشخاص مصابين بـ COVID-19 ما زالوا

يعانون من عرض واحد على الأقل بعد عام من

الإصابة.

وقدمت الدراسة الجديدة في المؤتمر

الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة

السريرية

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