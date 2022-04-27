من اليوميات - مريم نجمه



من اليوميات - مريم نجمه
2022/04/27 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه صباحكم وطن..

بحره المتوسط امتدادًا و زرقةشمساً وحرية......أغصان الزيتون لنهاركم المبارك حماية المواطن حماية المواطن , تكون عبر الدولة وليس عبر الكانتونات والمليشيات .حماية المواطن تكون عبر دولة القانون والحريات العامة وفصل الدين عن الدولة واستقلالية القضاء وشفافيته , وكتابة دستور عصري لسوريا القائمة من الموت لقد انتهى عصر الديكتاتوريات والطغاة ودولة المافيات والعصابات و ......

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