من اليوميات - مريم نجمه

2022/04/27 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه صباحكم وطن..



بحره المتوسط امتدادًا و زرقةشمساً وحرية......أغصان الزيتون لنهاركم المبارك حماية المواطن حماية المواطن , تكون عبر الدولة وليس عبر الكانتونات والمليشيات .حماية المواطن تكون عبر دولة القانون والحريات العامة وفصل الدين عن الدولة واستقلالية القضاء وشفافيته , وكتابة دستور عصري لسوريا القائمة من الموت لقد انتهى عصر الديكتاتوريات والطغاة ودولة المافيات والعصابات و ......





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