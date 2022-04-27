2022/04/27 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل على هامش النقاش/الجدال الذي أثاره تدخل أحد شيوخ التطرف والكراهية ، ياسين العمري، في عمل فني يُعرض على القناة الثانية ، حيث تهجّم على الممثلة بوطازوت في دور الشيخة بقوله"ياك طالقين على عباد الله ومحرشين عليهم كلب من كلاب الإعلام ، بالنسبة لي كلاب الإعلام هم الأفلام والمسلسلات والدراما وبعض البرامج .



ياك طالقين عليهم واحد المسلسل ديال الشيخة ..



المرأة ملي تتسمع كلمة الشيخة لحمها تيشوك .



هما باغيين ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعاة على أبواب جهنم . - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعاة على أبواب جهنم . - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).