2022/04/27 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلقاء كلمة، الأربعاء، تحذر فيها من أن مصير أوكرانيا بات على المحك، لذا على حلفائها الاستعداد لمعركة طويلة و"تكثيف" إنتاجهم من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الدبابات والطائرات لدعم كييف في مواجهة القوات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تحض على تكثيف إنتاج الأسلحة الثقيلة لدعم أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تحض على تكثيف إنتاج الأسلحة الثقيلة لدعم أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).