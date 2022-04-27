2022/04/27 | 05:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

توجه وزير الكهرباء عادل كريم، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران بزيارة رسمية لبحث موضوع إطلاقات الغاز.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان: "غادرنا وزير الكهرباء عادل كريم، على رأس وفد وزاري كبير متوجهاً إلى طهران، للقاء وزيري الطاقة والنفط الإيرانيين"، لافتاً إلى أن "الوزير سيعقد اجتماعات عدة مع الجانب الإيراني لبحث موضوع إطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء في طهران لبحث إطلاق الغاز) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء في طهران لبحث إطلاق الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).