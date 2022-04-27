طائفة السامريين في فلسطين - توفيق أبو شومر

2022/04/27 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر السامريون الفلسطينيون مهددون بالانقراض والاندثار بعد أن كانوا عدة ملايين في القرون السالفة، أصبحوا اليوم يُعدون ببضع مئات، لا يصل عددهم إلى ألف سامري فقط، هم يسكنون في منطقتين فقط، نصفهم في قرية لوزا في محافظة نابلس، وهم حراس جبلي جرزيم وعيبال، وأتباع يوشع بن نون، نصفهم الآخر في منطقة، حولون في تل أبيب، هذه الطائفة اليهودية جزءٌ من نسيجنا الفلسطيني الديموقراطي يتعرضون اليوم للتصفية، فطوائف الحارد ......





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