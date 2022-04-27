أوكراني يخلي مئتي مدني من ماريوبول

2022/04/27 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوع أوكراني يخلي بحافلته أكثر من مئتي مدني من ماريوبول التي تقبع تحت القصف

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