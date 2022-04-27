2022/04/27 | 07:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SffQ-pVAtIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - البنك الدولي يعلن بالأرقام انتعاش الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - البنك الدولي يعلن بالأرقام انتعاش الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).