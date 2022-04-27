أوكرانيا تسقط

2022/04/27 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا بالمدينة، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

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