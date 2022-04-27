الحلبوسي يتوجه إلى طهران بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

2022/04/27 | 07:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وذكر المكتب الاعلامي الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس البرلمان توجه اليوم برفقة وفد نيابي، الى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واضاف ان "زيارة الحلبوسي تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف".

وتابع ان "جدول الزيارة يتضمن لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين".

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