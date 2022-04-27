دفن ضحايا انفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا بمقابر جماعية

2022/04/27 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأفاد مسؤولون أن جثامين أكثر من مئة شخص قتلوا في انفجار مصفاة نفط غير قانونية نهاية الأسبوع الماضي في جنوب نيجيريا دفنت مساء أمس في ثلاث مقابر جماعية.ويعد الانفجار الذي وقع مساء الجمعة بين ولايتي ريفرز وإيمو الأسوأ منذ سنوات في منطقة تنتشر فيها سرقة النفط وعمليات التكرير غير القانونية، ما تسبب بخسائر فادحة وأضرار بيئية في أكبر دولة منتجة للنفط في افريقيا. ووصف الرئيس النيجيري محمد بخاري الحادث الذي أسفر عن مقتل 110 أشخاص على الأقل بأنه "كارثة وطنية".وأشرفت حكومة ولاية إيمو ممثلة برئيس الحكومة المحلية في المنطقة ومسؤولي الطوارئ على دفن الجثث المتفحمة في ثلاث مقابر جماعية في موقع الكارثة.وقال إيفيني نناجي من وكالة خدمات الطوارئ إنه لم يكن هناك أي من أفراد اسر الضحايا لأن الجثث احترقت بشكل جعل من الصعب التعرف عليها.وأشار مارسيلينيوس أماديوها رئيس الحكومة المحلية "نحن هنا اليوم لنحقق العدالة كحكومة مسؤولة، وبسبب الانفجار لا يمكن التعرف على معظم الجثث هنا".وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.ووقع أسوأ انفجار لخط أنابيب شهدته نيجيريا في تشرين الأول 1998 في بلدة جيسي في جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف ساكن.

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