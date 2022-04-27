كاميرا توثق الحادثة برمتها.. حيلة

2022/04/27 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في حيلة جوية نظمتها شركة "ريد بول"، حيث حاول طياران، لوك أيكنز وآندي فارينغتون، "تبادل طائرتين" في الجو.انتهى الحدث، الذي تم بثه مباشرة، بتحطم إحدى الطائرتين في صحراء ولاية أريزونا الأمريكية.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها رفضت طلب إذن خاص لترك الطائرات فارغة خلال الحدث المتلفز

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