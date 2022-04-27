أسبوع الآلام... وأسبوعُ الأعياد - فاطمة ناعوت

2022/04/27 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت أسبوعٌ روحانيٌّ فريد تمرُّ به مصرُ في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، أعاده اللهُ علينا ومصرُ في أعلى العُلا.



تزامنتْ أعيادُنا نحن المصريين مسلمين ومسيحيين وتوافَقَ صيامُنا ورفعنا معًا دعواتُنا للإله الواحد بأن يحفظَ مصرَ ورئيسَ مصرَ ونيلها وجيشَها.



بدأ أسبوعُ الآلام السبت قبل الماضي ضمن صيام المسيحيين خمسةً وخمسين يومًا، تلاه "أحدُ السعف" الذي جدلنا فيه جريدَ النخيل احتفالا بذكرى دخول السيد ا ......





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