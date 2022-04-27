منتخبنا بالاسكواش يشارك في غرب اسيا

2022/04/27 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلن الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات بطولة غرب آسيا بفئة المتقدمين التي من المؤمل أن تقام في إيران شهر حزيران المقبل، إلى جانب نخبة من البلدان المتقدمة في هذه الرياضة.وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء ، ان " اتحاد الاسكواش وافق رسمياً على المشاركة في بطولة غرب آسيا الخاصة بفئة المتقدمين، التي من المؤمل أن تقام في إيران شهر حزيران المقبل " ، مضيفا أن " البطولة ستسبقها اقامة تصفيات للاعبين من أجل اختيار الأنسب لتمثيل اللعبة حسب مبدأ العدالة والاستحقاق ".وأشارجهاد إلى أن " المشاركة في البطولة ستسهم كثيراً في تطوير قدرات وإمكانات اللاعبين بالاستفادة من خبرات المنتخبات الأخــرى، على أمل تحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة رياضتنا خارجياً، فضلا عن كونها ستسهم في رفع تصنيفهم على المستوى القاري ".وأوضح جهاد أن "اتحاد الاسكواش أقــام مسابقة رمضانية على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجادرية، شــاركت فيها جميــع الفئات ومــن ضمنهــا رواد اللعبــة "، موضحــاً بأنهــا " كانــت فرصة مناسبة للاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية والحفاظ على الأجواء التنافســية استعداداً للاستحقاقات المقبلة ".وختــم جهاد حديثه قائلاً أن " منهاج العام الحالي متواصل وهناك مسابقات جديدة ستقام في المدة المقبلة إضافة إلى دورات تحكيمية وتدريبية للمدربين واللاعبين والحكام بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة ".

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