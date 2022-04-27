2022/04/27 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوجَّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد نيابي.وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الزيارة اتت تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.واضاف أن” جدول الزيارة يتضمن أيضاً لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعددٍ […]

ظهرت المقالة على رأس وفد نيابي..



الحلبوسي يتوجه إلى طهران تلبية لدعوة رسمية أولاً على ايرث نيوز.

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