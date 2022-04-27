نصرالله يستذكر قاسم سليماني: ما نتعرض له من حصار وعقوبات هدفه الأساسي هو التخلي عن القدس

2022/04/27 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وذلك في كلمة له بمناسبة "يوم القدس".

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