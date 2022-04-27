هيئة الغذاء والدواء السعودية تنصح بتحضير مشروب السوبيا الرمضاني الشهير بالمنزل لهذا السبب

2022/04/27 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروب السوبيا يُعد من بين أشهر العصائر الرمضانية في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا في مكة، والمدينة المنورة، وجدة.ونصحت هيئة الغذاء والدواء السعودية بصنع مشروب السوبيا بالمنزل لهذا السبب.

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