اليوم.. اسعار النفط توسع مكاسبها في في التعاملات الآسيوية المبكرة

2022/04/27 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تحذير روسيا من خفض إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا في حين عززت آمال التحفيز الاقتصادي الصيني توقعات الطلب على النفط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.44 دولار أو 0.42 بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة […]

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اسعار النفط توسع مكاسبها في في التعاملات الآسيوية المبكرة أولاً على ايرث نيوز.

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