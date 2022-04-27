2022/04/27 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب خطأ لغوى في حالة من الجدل والسخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك تعليقاً على ضوابط أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية حول السماح للأطفال بحضور صلاة "عيد الفطر" وفقاً لمعايير محددة.

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