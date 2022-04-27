روسيا تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا

2022/04/27 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

تعتزم روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، اليوم الأربعاء، في تصعيد خطير للمواجهة بين موسكو وأوروبا بشأن إمدادات الطاقة والحرب الأوكرانية.

يبدو أنَّ روسيا عازمة على تنفيذ تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن الدول التي ترفض تلبية الطلب الجديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة الدفع بالروبل مقابل الحصول على الوقود الحيوي.



في حين قالت أوروبا، إنَّ الاستجابة لهذا الطلب ستشكّل انتهاكاً للعقوبات، وتعزز نفوذ روسيا.

مع بدء المواعيد النهائية للدفع؛ قالت بولندا وبعدها بلغاريا، يوم الثلاثاء، إنَّ شركة "غازبروم" الروسية أبلغتهم أنَّ الغاز سيتوقف عن التدفق يوم الأربعاء.

في الأسابيع المقبلة، سيتعيّن على المزيد من الشركات أن تقرر ما إذا كانت ستدفع بالروبل أو تخاطر بفقدان الإمدادات.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بنحو 17%، في الوقت الذي يضع فيه المتداولون بحسبانهم احتمالية تعرّض دول أوروبية أخرى للأمر نفسه في الخطوة التالية.

يتحول التركيز حالياً إلى عواصم أوروبية أخرى، وخاصة ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.



ولم يصدر أي رد فعل فوري من برلين.

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