رئيس البرلمان يصل إلى طهران تلبية لدعوة رسمية

2022/04/27 | 08:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي، اليوم الأربعاء، إلى طهران تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الإيراني السيد محمد باقر قاليباف.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد نيابي".

وكان الحلبوسي قد توجه في وقت سابق من اليوم، إلى إيران برفقة وفد نيابي، حيث يتضمن جدول الزيارة لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين.

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