2022/04/27 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عدد من المسلحين ما تسمى بـ "الدكة العشائرية" على موقف سيارات مستشفى الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من العجلات المدنية تضرر نتيجة دكة عشائرية، نفذها مجهولون على موقف سيارات مستشفى الحبيبية شرق بغداد، دون إصابات تذكر".

ويظهر الشريط المصور الذي صوره أحد الأشخاص، عدداً من العجلات المدنية الواقفة أمام مستشفى الحبيبية، وهي متضررة نتيجة الدكة العشائرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. تنفيذ 'دكة عشائرية' على موقف سيارات أحد المستشفيات (فيديو) ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. تنفيذ 'دكة عشائرية' على موقف سيارات أحد المستشفيات (فيديو) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).