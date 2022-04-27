2022/04/27 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتواصل مباريات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز بكرة القدم منافساتها، إذ ستقام اليوم الأربعاء، مباراتان في محافظتي السليمانية والنجف الأشرف.حيث يحتضن ملعب السليمانية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، مواجهة نوروز صاحب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب وضيفه الكرخ السابع عشر في مباراة يطمح فيها الأخير بالعودة الى الديار بالعلامة الكامة آملاً في الاقتراب من المناطق الدافئة.وفي المباراة الثانية، يستقبل ملعب النجف الأولمبي مباراة صاحب الأرض والجمهور فريق النجف الذي يشغل المركز السابع في الترتيب العام وخصمه القادم من العاصمة فريق الصناعة صاحب الترتيب الرابع عشر، في مباراة يسعى غزلان البادية إلى أن يفتح من خلالها صفحة جديدة وتعويض نتيجة التعادل أمام نفط الوسط خصوصاً بعد انفراج الأزمة المالية التي كانت تعصف بالنادي في الفترة السابقة.ويتصدر فريق الشُرطة جدول الترتيب برصيد (73) نقطةً، يليه فريق الطلبة ثانياً برصيد (56) نقطةً، فيما يقف فريق نفط الوسط في الترتيب الثالث برصيد (54) نقطة، ثم فريق القوة الجوية في المركزِ الرابع برصيد (48) نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. مواجهتان في الجولة الـ29 من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. مواجهتان في الجولة الـ29 من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).