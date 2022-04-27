فريد زكريا يوضح لـCNN

2022/04/27 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جادل فريد وكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN بأنه إذا أراد الغرب الحفاظ على الضغط الاقتصادي ضد روسيا، فيجب على الولايات المتحدة العمل مع المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط وتقليص الطاقة العالمية.

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