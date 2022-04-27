اسعار الدولار تسجل انخفاضاً بالاسواق المحلية العراقية - عاجل

2022/04/27 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، انخفاضاً بالاسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) اسعار الصرف من محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت السعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148,000 دينار

الشراء 147,000 دينار

الشمال

البيع 148,000 دينار

الشراء 147,000 دينار

الجنوب

البيع 148,000 دينار

الشراء 147,000 دينار

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