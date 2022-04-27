واتساب يحذر 2 مليار مستخدم من أمر خطير

2022/04/27 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” عدد مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم من رسالة احتيالية، داعيا إلى حذفها فورا.وقال موقع (wabetainfo)، الذي يتابع أخبار “واتساب”، إن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.ويستخدم المحتالون تطبيقات التواصل الفوري بشكل واسع في عمليات سرق معلومات المستخدمين […]

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