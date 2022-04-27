شاهد بالفيديو.. طبيب يعري المجتمع العراقي .. كلام جريء وصادم

2022/04/27 | 09:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MN-HHUoDi28

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