انخفاض اسعار الدولار في السوق المحلية

2022/04/27 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، انخفاضاً بالاسواق المحلية في عموم العراق.وسجل سعر البيع 148,000 دينارا بينما سجل سعر الشراء 147,000 دينار.

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