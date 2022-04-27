الحلبوسي يلتقي نظيره الإيراني في طهران

2022/04/27 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف”.وتوجه الحلبوسي، اليوم الأربعاء يرافقه وفد نيابي، إلى طهران تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس […]

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