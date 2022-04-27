أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 16% بسبب بلغاريا وبولندا

2022/04/27 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم، بأكثر من 16% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا وعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع “غازبروم” لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.وفي بداية تعاملات الأربعاء قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.وقبل ذلك […]

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