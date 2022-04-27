إليك 4 نصائح فعالة للوقاية من الحموضة أثناء الصيام في رمضان

2022/04/27 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل لاحظت أنك تعاني من الحموضة أحيانًا أثناء الصيام؟ ولست مضطرًا إلى تحمّل هذا الشعور غير المريح طوال شهر رمضان، ويمكنك تجنّبه عبر اتباع خطوات بسيطة.

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