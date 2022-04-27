2022/04/27 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الوظيفة معروفة في فرنسا بأنها وظيفة سياسية من الجحيم، فينبغي أن يكون رئيس الوزراء الفرنسي مخلصًا، وقانعا بالبقاء في ظل رئيسه، وبارعا في التعامل مع البيروقراطية في البلاد، وفوق كل ذلك يجب أن يعرف أيضًا أنه سيتم التخلص منه إذا انخفضت "شعبية الرئيس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: ماكرون يسعى لتعيين امرأة لـ"أسوأ وظيفة" في فرنسا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: ماكرون يسعى لتعيين امرأة لـ"أسوأ وظيفة" في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).