2022/04/27 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -السليمانيةاتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشتيت البيت الكردي وعقد اتفاقات سرية خلاف المتفق عليها مع الاطراف الكردية الاخرى.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الديمقراطي الكردستاني تسبب بانقسام البيت الكردي داخليا، بعد أن ذهب لعقد اتفاقات سرية مع الأطراف السياسية الأخرى السنية والشيعية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان متمسكا بالاتفاقات التي عقدها سابقا مع الحزب الديمقراطي وكان ينوي تشكيل تحالف كردي للذهاب إلى بغداد بصورة مشتركة، الا ان الديمقراطي هو سبب ماوصل له البيت الكردي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقد اتفاقات سرية خلاف المتفق عليها.. الاتحاد الوطني يوجه اتهاماً للديمقراطي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقد اتفاقات سرية خلاف المتفق عليها.. الاتحاد الوطني يوجه اتهاماً للديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).