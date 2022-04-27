حضارة الرافدين وجارتها الإيرانية: خرافة الأمة العراقية الناطقة بالعربية ج1 - علاء اللامي

2022/04/27 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي الجهل والتضليل: غدت الحاجةُ ماسةً في أيامنا إلى اعتماد تحقيب زمني متسلسل "كرونولوجي" موَّثَّقٍ بشكل علمي لإحداثيات تاريخ حضارات منطقتنا وإنجازاتها وعلاقاتها ببعضها.



وهذه مهمة معقدة دون شك، إنما سيكون ممكناً البدء بمحاولات جدية لدراسة العلاقة بين الحضارات الرافدانية والمصرية والشامية والإيرانية القديمة، لما بينها من تداخل وتفاعل طويل ومواضع تواصل وانقطاع والتباسات وقراءات متضاربة.



وإذا كانت العلاقا ......





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