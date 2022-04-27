2022/04/27 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض مفوض في سيطرة الكوت اليوم الاربعاء الى صعقة كهربائية تسببت بوفاته على الفور.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “المفوض “جواد عباس” المنسوب الى قيادة شرطة واسط يتعرض لصعقة كهربائية داخل مقر سيطرة كوت – ميسان أثناء تأديته الواجب مما أدى لوفاته على الفور.

ظهرت المقالة وفاة منتسب في سيطرة الكوت اثر صعقة كهربائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة منتسب في سيطرة الكوت اثر صعقة كهربائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة منتسب في سيطرة الكوت اثر صعقة كهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).