الموعد والتشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وفياريال في دوري الأبطال

2022/04/27 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستضيف نادي ليفربول على ملعبه “أنفيلد” مساء اليوم الأربعاء، نادي فياريال في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت بغداد، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.وتوقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن يفتقد نادي فياريال بسبب الإصابة لخدمات نجمه وهدافه جيرارد مورينو في مباراة الليلة، بينما سيكون ليفربول […]

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