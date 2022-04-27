طقس العراق.. أمطار رعدية حتى الأحد المقبل

2022/04/27 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية حتى الأحد المقبل.

يتبع..

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