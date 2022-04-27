جوارديولا يعتذر لحكم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

2022/04/27 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إنه وجه اعتذارًا لحكم مواجهة ريال مدريد مساء أمس في بطولة دوري أبطال أوروبا.واعترض جوارديولا على أحد قرارات الحكم في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ليحصل على بطاقة صفراء.وعندما سُئل عن ذلك، أكد جوارديولا عقب المباراة أنه قدم اعتذارًا لحكم المباراة، حيث قال […]

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