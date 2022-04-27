توقيف أشخاص اعتدوا بالضرب على دكتور داخل مستشفى في بغداد

2022/04/27 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا بالضرب على دكتور خفر، داخل مستشفى الشهيد الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حصلت في مستشفى الشهيد الصدر داخل صالة الطوارئ، نتجت عن الاعتداء بالضرب والتجاوز اللفظي على دكتور الخفر من قبل عدد من الاشخاص".وأضاف، أن "العناصر الأمنية في المستشفى ألقت القبض على الأشخاص المعتدين"، مشيراً إلى "تقديم دعوى قضائية ضدهم وإيداعهم التوقيف".

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