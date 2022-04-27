روسيا تقطع الغاز عن بولندا

2022/04/27 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إمدادات الطاقة في بلادها آمنة رغم القرار الروسي.

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