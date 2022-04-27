المرصد السوري يعلن حصيلة قتلى

2022/04/27 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت ضربات شنتها إسرائيل، فجر الأربعاء، في محيط دمشق بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الحالي.

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