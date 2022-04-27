الفتح يحذر من عمليات ارهابية مرتقبة بعدد من المحافظات ويوجه رسالة عاجلة للقوى السياسية - عاجل

2022/04/27 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، من تزايد العمليات الإرهابية في مدن عراقية مختلفة خلال المرحلة المقبلة، فيما وجه رسالة الى القوى السياسية.

وقال القيادي في الفتح كريم عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الأيام الماضية شهدت ارتفاع كبير وخطير في العمليات الإرهابية في قواطع مختلفة من المدن العراقية".

وأضاف انه "يجب الحذر من ارتفاع هذه العمليات خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع الازمة السياسية التي يستغلها الدواعش لشن هجماتهم"، مطالبا القوى السياسية "بأنهاء كافة الخلافات السياسية بشكل سريع والمضي نحو تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على إدارة الملف الأمني، كما يجب تكثيف الجهد الاستخباراتي خلال الفترة المقبلة، لأفشال أي مخططات إرهابية قبل وقوعها".

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