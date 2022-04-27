تكليف العميد زياد القيسي بمهام قسم الإعلام في مديرية المرور العامة

2022/04/27 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتكليف العميد زياد القيسي بمهام قسم الإعلام في مديرية المرور العامة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم تكليف العميد الدكتور زياد القيسي مديرا للعلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة بدلا من العقيد ياس خضير”.يذكر ان العميد زياد القيسي، سبق وان شغل منصب مدير قسم الإعلام والعلاقات […]

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