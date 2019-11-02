اقتراح لانقاذ ثروتنا القومية!. سبعون سنه، اكثر من كافية. لن ننتظر مختلفين، فقط، كتحالف مجتمع مدني، هل نجرؤ على الانتصار؟!. - سعيد علام

2022/04/27 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام البلدان مثل الافراد، اذا ما قسمت لا يمكن ان تعود موحدة، ابداً."ان العالم لا ينتهى عند صندوق النقد،بل يمكن ايجاد حياة جميله بعده."نستور كريشنر، رئيس الارجنتين، الذي استطاع الانتصار على صندوق النقد، ثم بعد وفاته عاد صندوق النقد لينتقم.(اليسار يهزم صندوق النقد فى الارجنتين ..



عقبالنا!.



2 نوفمبر 2019.)

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