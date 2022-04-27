التيار الصدري والطائفة الشيعية والشعب - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/27 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الشعب يتكون من طبقات اجتماعية هي البورجوازية الكبيرة التي تتكون من الرأسماليين الكبار أصحاب المصانع والشركات الكبيرة والأثرياء والملاكين الكبار والبورجوازية المتوسطة التي تتكون من الموظفين والأثرياء متوسطي الدخل والملاكين الصغار ومتوسطي الملكيات الصغيرة والبورجوازية الصغيرة التي تتكون من الحرفين التجاريين والحدادين والصفارين والندافين والعطارين وكل من يمتلك سلعة أو ماكنة أو سيارة أجرة أو يمتلك قطع ......





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