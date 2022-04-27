مانشستر سيتي يحقق فوزاً درامتيكياً على ريال مدريد في دوري الابطال

2022/04/27 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق مانشستر سيتي انتصارًا جنونيًا بأربعة أهداف لثلاثة على ريال مدريد.والتقى الفريقان على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين وجابرييل جيسوس وفيل فودين وبيرناردو سيلفا في الدقائق 2و11و53 و74.في المقابل سجل لريال مدريد كريم بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 […]

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