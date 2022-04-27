2022/04/27 | 10:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h6-5WXhQprw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي في مراحله الاخيرة‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي في مراحله الاخيرة‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).