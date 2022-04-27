2022/04/27 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزيرا الخارجية والثقافة يبحثان الاستعدادات الجاريّة لعقد مُنتدى الحضارات في بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:32

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