رصاصة داخل رسالة تهديد لرئيس وزراء إسرائيل.. ولابيد يعلق

2022/04/27 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الإسرائيلية عن رسالة تهديد وصلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت تحتوي بداخلها على رصاصة وتهدده بالقتل.

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